Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio”

Trasporti - Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Rimborso pecuniario o voucher - Obbligo di informazione - Accordo firmato dal passeggero - Nozione - Interpretazione - Utilizzo di un sistema di compilazione di un modulo disponibile sul sito internet del vettore - Conformità al regolamento. (Regolamento n. 261/2004, articolo 7, paragrafo 3)



L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. È necessario, però, che il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.