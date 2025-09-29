Società

Carenze negli assetti organizzativi: il socio può «chiamare» l’ispettore

Ok alla nomina in seguito alla denuncia per gravi irregolarità. L’ispettore, dopo l’esame della situazione societaria, deve riferire al tribunale

di Filippo D'Aquino e Gianluca Minniti

Il contesto economico attuale impone agli organi societari l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente i segnali della crisi. L’amministratore che non vi provveda commette una violazione gestoria che – oltre a costituire fonte di responsabilità ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile – può certamente esporlo al rischio di iniziative processuali da parte dei soggetti legittimati, come...

