Cartella di pagamento dopo la scissione: l’Agente della Riscossione rischia la decadenza?

LA QUESTIONE
Nell’ambito di una scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere in via solidale e illimitata dei debiti tributari sorti in capo alla società scissa prima dell’operazione, anche in assenza di una specifica notifica dell’atto impositivo presupposto e indipendentemente dal valore del patrimonio netto ad essa assegnato?
Responsabilità tributaria delle società beneficiarie
La disciplina contenuta nell’art. 173, comma 13, TUIR sancisce la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie per i debiti tributari della scissa, sia in caso di scissione totale sia parziale. Tale previsione si discosta dal limite civilistico di cui all’art. 2506-quater c.c., che circoscrive la solidarietà “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.
La differenza si giustifica per la specialità del credito erariale, ritenuto dalla Corte ...
Argomenti
Correlati
Giancarlo Marzo, Jennifer FuccellaQuestioni Risolte
Congresso forense, un laboratorio per un'avvocatura più moderna
di Francesco Greco - Presidente del Consiglio nazionale forense