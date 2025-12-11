Casa coniugale in comproprietà: frutti civili all’ex coniuge non occupante per privazione dell’uso
Separazione personale - Casa coniugale in comproprietà - Impossibilità di pari uso da parte dei comproprietari - Godimento esclusivo da parte di uno dei coniugi - Obbligo di corrispondere i frutti civili – A favore del comproprietario non occupante – Sussistenza
In sede di separazione personale, qualora la casa coniugale in comproprietà sia occupata in via esclusiva da uno dei coniugi, l’ex coniuge comproprietario non occupante, che abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di far uso...
