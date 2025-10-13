Cassazione, no a sanzioni per la mancanza del contrassegno assicurativo che non esiste più
Non basta l’ordine dell’autorità amministrativa di integrare la documentazione con il contrassegno cartaceo che non viene neanche più emesso dalle assicurazioni creando un obbligo su un dato oggettivamente inesistente
Il contrassegno cartaceo dell’assicurazione Rc Auto non esiste più quindi la multa non è applicabile per sua mancata esibizione. Così la Cassazione dice basta a una affermando che la legalità deve essere anche ragionevolezza.
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 26705/2025 - introduce un principio decisivo nel sistema delle garanzie contro l’arbitrio amministrativo.
Viene chiarito in modo inequivocabile che l’invito rivolto al cittadino di esibire un documento non più previsto...