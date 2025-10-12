Diritto d’autore per opere create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale
La legge 132/2025 estende la tutela a ciò che viene realizzato con strumenti Ai. I contenuti devono essere risultato del lavoro creativo umano e non della macchina
Per quanto riguarda il diritto d’autore, la legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale — pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre scorso — affronta sia la questione della qualificazione delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale, e quindi della loro tutela, sia il problema dell’arricchimento dei sistemi di Ai, ossia delle attività di text and data mining.
Su entrambi il confronto sia nazionale che internazionale...