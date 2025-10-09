Notifiche: in caso di irreperibilità relativa il messo deve sempre procedere alle ricerche
Il messo notificatore nel caso concreto non ha effettuato alcuna ricerca, è stata così decretata illegittima la notifica
Il messo notificatore in caso di irreperibilità relativa del contribuente, destinatario di una cartella esattoriale (che, ha spostato la residenza all’interno del medesimo Comune), deve procedere a effettuare ulteriori accertamenti comunali per individuare l’ubicazione dell’abitazione del contribuente. (ordinanza n. 27060/25) ha precisato che il messo notificatore nel caso concreto non ha effettuato alcuna ricerca decretando così illegittima la notifica.
La vicenda
Venendo ai fatti i Supremi giudici...