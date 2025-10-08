RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Emotrasfusioni infette, se la morte è avvenuta dopo il 2005 si applica la prescrizione breve

Per la Cassazione, ordinanza n. 23745, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale previsto dalla legge Cirielli per l'omicidio colposo

Anche il diritto si è dovuto confrontare, dalla seconda metà del novecento, con patologie che provocano la morte a distanza di anni ed anche di decenni da quando sono state contratte, e si tratta di situazioni verificatesi purtroppo su vasta scala, a cominciare dai tumori da amianto per giungere alle infezioni provocate da trasfusioni di sangue infetto; è appunto quest'ultimo il caso di cui si occupa ora la Terza Sezione civile della Cassazione nell'ordinanza 23 agosto 2025 n. 23745, coll'affrontare...