Congresso forense, un laboratorio per un'avvocatura più moderna

Costruire un'avvocatura moderna, aperta, autorevole, capace di tutelare i diritti e di essere, al tempo stesso, motore di innovazione e di legalità. Sono i temi scelti al centro dei lavori del prossimo Congresso Cnf, che si svolgerà a Torino al Lingotto, dal 16 al 18 ottobre. Il presidente Francesco Greco nell'editoriale di questa settimana ci tiene a rimarcare che non sarà solo un momento di analisi, ma un laboratorio di idee e proposte concrete per rendere la categoria sempre più protagonista di un sistema giustizia moderno, efficiente e vicino ai cittadini.