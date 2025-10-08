GiurisprudenzaGiustizia

LA SETTIMANA NELLE CORTI - Alzheimer, la casa di riposo risarcisce se l'ospite "scappa" e muore assiderato

di Laura Biarella

L'assegno divorzile va corrisposto anche per esigenze solo assistenziali. Contrasto alla criminalità organizzata, la Cassazione "blinda" l'utilizzo del captatore informatico. Esame avvocato: anche la "firma indiretta" può violare l'anonimato. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

La casa di riposo è responsabile per la morte dell'ospite, affetto da demenza senile, deceduto per assideramento dopo essersi allontanato dalla struttura, non rivestendo valore, ai fini risarcitori, i diversi regolamenti interni, né la dichiarazione della "parziale autosufficienza" fatta dalla figlia al momento dell'ingresso (Corte di cassazione, ordinanza n. 26320/2025).

L'assegno divorzile va corrisposto anche per esigenze solo assistenziali

L'assegno divorzile non necessariamente si basa su esigenze perequativo-compensative, ma è possibile, infatti, che uno dei due ...

