LA SETTIMANA NELLE CORTI - Alzheimer, la casa di riposo risarcisce se l'ospite "scappa" e muore assiderato

La casa di riposo è responsabile per la morte dell'ospite, affetto da demenza senile, deceduto per assideramento dopo essersi allontanato dalla struttura, non rivestendo valore, ai fini risarcitori, i diversi regolamenti interni, né la dichiarazione della "parziale autosufficienza" fatta dalla figlia al momento dell'ingresso (Corte di cassazione, ordinanza n. 26320/2025).
L'assegno divorzile va corrisposto anche per esigenze solo assistenziali
L'assegno divorzile non necessariamente si basa su esigenze perequativo-compensative, ma è possibile, infatti, che uno dei due ...
Argomenti
Congresso forense, un laboratorio per un'avvocatura più moderna
di Francesco Greco - Presidente del Consiglio nazionale forense