LegislazioneGiustizia

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - L'APPENDICE - Separazione carriere: vademecum per capire come cambiano gli assetti della giustizia

N. 39

Guida al Diritto

Disegno di legge costituzionale, atto Senato n. 1353-B, contenente le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Guida al Diritto

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto