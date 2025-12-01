Che cosa cambia con l’obbligo “PEC first” nelle notificazioni civili e quali irregolarità possono insorgere?

LA QUESTIONE

In quali ipotesi l’Avvocato è oggi obbligato ad eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)? Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022 e successive modificazioni) in tema di notificazione in proprio via telematica, in particolare per quanto riguarda i termini processuali e i pubblici elenchi validi? Quali sono le conseguenze processuali della...