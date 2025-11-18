Le tabelle millesimali hanno natura contrattuale o meramente tecnica?
la QUESTIONE
Le tabelle millesimali allegate a un regolamento di condominio possono essere modificate sempre e solo con il consenso unanime di tutti i condomini? La delibera di modifica deve essere trascritta presso i registri immobiliari ai fini dell’opponibilità al nuovo acquirente di un appartamento nell’edificio in condominio? Esistono altre forme di pubblicità?
Natura giuridica del regolamento di condominio
La dottrina e la giurisprudenza sono soliti differenziare il regolamento “interno” da quello “esterno”. Il criterio di differenziazione...
