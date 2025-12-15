Condominio: diritto di sopraelevazione e relativa indennità

la QUESTIONE

Cosa si intende per sopraelevazione? A chi è attribuita la facoltà di sopraelevare? Che differenza c’è fra sopraelevazione, ristrutturazione e ricostruzione? Quando è vietata la sopraelevazione? È possibile opporsi al condomino che voglia costruire sopra l’ultimo piano dell’edificio? Quando e a chi è dovuta l’indennità di sopraelevazione? Quali sono i criteri per quantificare l’indennità di sopraelevazione? Quali sono gli altri obblighi a carico del condomino che voglia sopraelevare...