CMS e Dentons nella vendita di Analisi Mediche Pavanello a SYNLAB

Giacomo Cavasola, Fabrizio Alimandi, Luca Pocobelli, Paolo Piscopo

Lo studio legale CMS ha assistito SYNLAB, azienda attiva in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Analisi Mediche Pavanello, storica azienda fondata nel 1976 e operante tra Padova e Venezia con 9 strutture specializzate in analisi di laboratorio, servizi poliambulatoriali, diagnostica per immagini e medicina del lavoro. Lo studio legale Dentons ha assistito il gruppo familiare proprietario di Analisi Mediche Pavanello.

L’operazione, tra le più rilevanti degli ultimi anni per SYNLAB in Italia, rafforza la presenza del Gruppo sul territorio, già attivo in 8 regioni con oltre 300 punti prelievo e 50 Medical Center, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nella cura e nell’attenzione alla salute delle persone.

I 110 dipendenti di Analisi Mediche Pavanello verranno tutti integrati nel Gruppo, aggiungendosi agli oltre 4.500 dipendenti e collaboratori di SYNLAB in Italia, tra personale amministrativo, sanitario-infermieristico e medico.

CMS ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Giacomo Cavasola, con il supporto di Edoardo Marangoni, Rocco Viggiano, Serena Carroli per i profili regolamentari, Davide Marchetta per la compliance, Gian Marco Lettieri per gli aspetti giuslavoristici e Pasquale Distefano per la privacy. Per gli aspetti fiscali, CMS ha operato con il partner Fabrizio Alimandi, il senior associate Lorenzo Serena e l’associate Domenico Palange.

KPMG ha assistito SYNLAB con attività di due diligence contabile e finanziaria, commerciale e payroll, con un team multidisciplinare guidato dai partner Matteo Ennio, Donato Scolozzi e Pierluigi Zucchelli.

Dentons ha assistito il gruppo familiare venditore con un team multidisciplinare, prestando assistenza legale, fiscale e regolamentare in tutte le fasi dell’operazione. Il partner Luca Pocobelli, coadiuvato dalla counsel Marilina Di Lauro e dall’associate Paolo Piscopo, ha curato il coordinamento dell’operazione e i profili di diritto societario. Il partner Michele Carpagnano, responsabile della practice italiana di Competition and Antitrust, insieme all’associate Laura Giorgi e al trainee Claudio Bassetti, ha gestito i profili Golden Power. Il partner Luca De Menech è intervenuto per gli aspetti giuslavoristici. La partner Ilaria Gobbato ha seguito il diritto amministrativo. La partner Roberta Moscaroli ha curato gli aspetti fiscali.

I venditori si sono inoltre avvalsi della consulenza di Novus Consulenti Associati, nella persona di Francesco Nanti, dello Studio REVeCOMM, con Diego Drago, per i profili finanziari e contabili, e di Banca Mediolanum Private Banking, nella persona di Enrico Griggio.

Il Notaio Elena Terrenghi dello Studio dei Notai Ruben Israel – ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.