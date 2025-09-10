Codice deontologico: per gli avvocati norme operative dal 1° settembre 2025

Il 1° settembre 2025 segna una start line significativa per la professione forense italiana con la pubblicazione, in "Gazzetta Ufficiale" n. 202 del 1° settembre 2025, degli update di alcuni articoli del Codice Deontologico Forense adottati dal CNF (per il testo del comunicato del Cnf «Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV). Le revisioni riguardano norme cruciali del codice, ovvero gli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis, e la nuova titolazione del Titolo IV. Il refresh normativo intende fronteggiare le evoluzioni del contesto professionale e rafforzare i principi etici che sorreggono l'attività degli avvocati italiani.