Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum

L'iter parlamentare del progetto costituzionale sulla separazione delle carriere (si veda atto C. 1917-B) prevede l'approvazione "rafforzata" da parte di entrambe le Camere e, successivamente, un possibile referendum confermativo. Dopo il via libera della Camera a gennaio 2025, il provvedimento dovrà passare anche al Senato e - per essere legge - sarà sottoposto a referendum nel 2026, senza quorum, per il suo varo definitivo. In vista di questo importante appuntamento per la giustizia italiana la nostra Rivista propone la prima puntata di approfondimento diretto ai cittadini che saranno chiamati alla prova referendaria.