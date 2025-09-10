SOCIETÀ E IMPRESE - Cancellazione dal registro imprese, risolto il contrasto sulla sorte dei crediti

L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci. Così le sezioni Unite con la sentenza 19750/2025
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno risolto un confitto interpretativo, riferentesi a un argomento molto controverso, quello della sorte dei crediti sociali non iscritti nel bilancio finale di liquidazione di una società cancellata dal Registro delle Imprese. Il conflitto determinatosi nella giurisprudenza di legittimità, oltre a determinare opposte ricadute applicative in termini di subentro dei soci nelle sopravvenienze sociali o rispettivamente di impossibilità...
I punti chiave
- La vicenda
- La tematica delle sopravvivenze e sopravvenienze societarie prima e dopo il Dlgs 6/2003
- L'orientamento inaugurato dalle sezioni Unite n. 6070, 6071, 6072 del 2013
- Gli orientamenti successivi
- L'ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13 giugno 2024
- La risoluzione del conflitto di giurisprudenza: la motivazione della sentenza
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma