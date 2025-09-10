LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Processo troppo lungo, ristoro all'ente anche se muta il rappresentante legale

Lo psicologo Asl deve restituire il compenso superiore ricevuto per equiparazione ai medici. Sequestro, il valore dei beni si calcola al momento della confisca. Zalando è una "piattaforma molto grande" e ha obblighi ulteriori nella tutela dei consumatori. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
L'avvicendamento nella carica di amministratore non rileva nel riconoscimento della sofferenza psichica patita da chi governa la società come conseguenza normalmente discendente dalle lungaggini del procedimento (Cassazione, n. 24404/2025).
Lo psicologo Asl deve restituire il compenso superiore ricevuto per equiparazione ai medici
Non è legittimato a mantenere il sovracompenso ottenuto in base al provvedimento di equiparazione agli psichiatri solo perché l'annullamento stabilito dal Coreco è stato oggetto di sospensione cautelare nel giudizio amministrativo (Corte di cassazione, sentenza...
