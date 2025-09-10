LegislazioneProfessione e Mercato

Previste norme di comportamento nell'iter della negoziazione assistita

di Eugenio Sacchettini

Sono diverse le variazioni al Codice deontologico forense approvate dal Cnf con delibera del 21 marzo 2024, ma rese efficaci soltanto ora, con comunicato sulla G. U. del 1° Settembre 2025, tra queste: i divieti da interferenze professionali per gli avvocati che assumano la carica di arbitro e di mediatore, e soprattutto l'introduzione di una nuova disciplina deontologica per l'avvocato nella negoziazione assistita.

Cala il sipario sulle proposte di transazione e relative risposte, invece va data la massima trasparenza ai precedenti provvedimenti di rigetto quando s'inizia un'azione, maggiori cautele nell‘ascolto dei minori: sono sporadiche variazioni al Codice deontologico forense approvate dal Cnf con delibera del 21 marzo 2024, ma rese efficaci soltanto ora, con comunicato sulla G. U. del 1° Settembre 2025. E se ne aggiungono altre, non meno salienti, quali i divieti da interferenze professionali per gli ...

I punti chiave

  1. Si allarga il divieto di consegna della corrispondenza fra colleghi (Articolo 48)
  2. Vanno menzionati i provvedimenti di rigetto (Articolo 50)
  3. Divieto di testimoniare su corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte (Articolo 51)
  4. Cautele nell'ascolto dei minori (Articolo 56)
  5. Vietate interferenze professionali per l'avvocato-arbitro (Articolo 61)
  6. Vietate interferenze professionali per l'avvocato-mediatore (Articolo 82)
  7. Introduzione di regole deontologiche per gli avvocati nella negoziazione assistita (Articolo 62-bis)

