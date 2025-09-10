Previste norme di comportamento nell'iter della negoziazione assistita

Sono diverse le variazioni al Codice deontologico forense approvate dal Cnf con delibera del 21 marzo 2024, ma rese efficaci soltanto ora, con comunicato sulla G. U. del 1° Settembre 2025, tra queste: i divieti da interferenze professionali per gli avvocati che assumano la carica di arbitro e di mediatore, e soprattutto l'introduzione di una nuova disciplina deontologica per l'avvocato nella negoziazione assistita.