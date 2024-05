Colpevole il padrone se il pitbull morde il vicino mentre è casa affidato alla madre

Per il morso del pitbull risponde il padrone anche quando è assente da casa e la madre con cui abita non evita - perché non sa come comportarsi - l’aggressione del vicino.

Risponde, infatti, del reato di lesioni colpose il padrone del cane che ha aggredito una persona mentre l’animale era stato affidato a terzi non in grado di gestirlo. Ciò vale, quindi, anche quando il cane venga lasciato temporanemente a casa propria, ma in compresenza di un familiare. Infatti, non viene meno il profilo di responsabilità per le condotte aggressive del proprio cane per il solo fatto che si è assenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. Se non lo si affida a persona che sappia condurlo in sicurezza. O anche solo custodirlo in casa evitando che questi possa scappare e attentare all’integrità personale di altri individui. In particolare, ciò vale anche di più quando l’animale domestico appartenga a una razza pericolosa perché aggressiva, come i pitbull divenuti ormai tristemente protagonisti di eventi gravi e spesso luttuosi.

Spiega, infatti, la Cassazione penale - con la sentenza n. 21027/2024 - che il padrone del cane viene meno al proprio dovere di viglanza sull’animale se lo affida temporanemente ad altri senza aver adempiuto all’obbligo di fornire istruzioni su come condurre l’animale ed evitare rischi di danni a terzi. Adempimenti necessari a scriminare il reato normalmente imputabile a carico di chi legalmente detiene il cane, nel caso in cui l’evento - che fa scattare il reato - si sia verificato in sua assenza. Si tratta di cautele da mettere in atto anche quando il cane venga lasciato nella propria casa.