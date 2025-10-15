Consulta, Todde resta presidente della regione Sardegna
Per la Corte costituzionale, sentenza 148, il Collegio regionale di garanzia elettorale “si è pronunciato in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità”
La Consulta annulla la decadenza di Alessandra Todde: resta presidente della Regione Sardegna. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, che si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, avente d oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa in data 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato...