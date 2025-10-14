Pedaggi autostradali: illegittimi i rinvii degli adeguamenti tariffari dal 2020 al 2023

Le disposizioni che hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, sono costituzionalmente illegittime perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 147 depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo...