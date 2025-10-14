Pedaggi autostradali: illegittimi i rinvii degli adeguamenti tariffari dal 2020 al 2023
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 147 depositata oggi, ritenendo fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato
Le disposizioni che hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, sono costituzionalmente illegittime perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 147 depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo...