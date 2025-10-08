ENERGIA - Realizzazione impianti fotovoltaici, illegittima la delibera regionale che impone limiti astratti

Illegittima la delibera con cui la regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici. Lo ha detto il Cds con la sentenza 6434/2025
L'odierno sistema normativo rivela l'obiettivo del nostro Paese di accelerare il percorso di crescita sostenibile già intrapreso da diverso tempo.
A tal fine il legislatore ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili da ultimo fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia...
Argomenti
I punti chiave
- La questione controversa
- La società impugnava allora il provvedimento di rigetto della Valutazione di Impatto Ambientale e la predetta delibera regionale chiedendone l'annullamento
- La decisione del Consiglio di Stato
- I termini di impugnazione degli atti di indirizzo non immediatamente lesivi
- I presupposti per l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio ex art. 105 c.p.a.
- I limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici
- Il favor per la realizzazione di impianti fotovoltaici pregiudica gli altri interessi costituzionali?
