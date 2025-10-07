Uranio impoverito, per la Plenaria nesso di causalità nelle malattie tumorali dei militari

L’ufficio stampa del Consiglio di Stato fa sapere che l’Adunanza Plenaria, con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 depositate oggi ha chiarito che l’articolo 603 del codice dell’ordinamento militare, modificato con il decreto legge n. 228 del 2010, convertito dalla legge n. 9 del 2011, ha disciplinato il “rischio professionale specifico” che caratterizza l’attività dei militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni...

