Al giudice del lavoro la domanda di assunzione in base allo scorrimento della graduatoria
La definitività del risultato di un concorso pubblico è spartiacque tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria da quel momento scaturiscono posizioni di diritto soggettivo ormai insensibili alle vicende concorsual
Le azioni giudiziali in materia dello scorrimento delle graduatorie di un concorso pubblico vanno proposte al giudice ordinario in quanto è sua la competenza e non del giudice amministrativo. Questo il principio di diritto che deriva dalla recente giurisprudenza espressa dai giudici di primo grado del tribunale amministrativo regionale.
Il Tar Campania - con la sentenza n. 6384/2025 - compie un passo netto verso la definizione dei confini della giurisdizione in materia ...