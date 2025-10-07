Il vincolo alberghiero lede l’iniziativa economica quando non considera la convenienza dell’attività

Con la sentenza numero 143, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal TAR Liguria e ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria numero 1 del 2008, nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria numero 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata...

