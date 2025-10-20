Corsi gratuiti, borse e rimborsi per la formazione degli iscritti
Dagli studi universitari a quelli per la specializzazione e l’aggiornamento, le Casse di previdenza mettono in campo una dote di circa sette milioni di euro per alleggerire gli oneri dei professionisti
La formazione continua, per i professionisti iscritti a ordini o albi, è un obbligo di legge che può rivelarsi oneroso. Per questo molte Casse di previdenza investono parte delle risorse dedicate al welfare integrato (in totale 212 milioni nel 2024 secondo Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati) proprio nella formazione, con declinazioni che vanno dai corsi universitari a quelli per preparare l’esame di abilitazione e a quelli di specializzazione.
Da un’indagine svolta dal Sole 24 ...