Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi
Il 16 ottobre la Consulta si concentra su bilancio e contabilità pubblica e su reati e pene
BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA
Sentenza n. 150: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale (deciso il 22/9/2025)
Norme impugnate: Art. 16, c. 1°, della legge della Regione Umbria 06/03/1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate ...