Detenuti socialmente pericolosi, ricovero in casa di cura a prescindere dalla durata della pena
La Corte di cassazione, con sentenza 33804 del 2025, chiarisce che in caso di pericolosità sociale accertata, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura o di custodia è applicabile anche per reati con pena detentiva inferiore a un anno, purché il reato la preveda
L’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura o di custodia è legittima quando il condannato è ritenuto socialmente pericoloso, indipendentemente dalla durata della pena inflitta, purché il reato preveda una pena detentiva. E il reato di danneggiamento aggravato soddisfa tale requisito. La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza 33804 del 2025, ha rigettato così un ricorso contro l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura...