Detenuti socialmente pericolosi, ricovero in casa di cura a prescindere dalla durata della pena

L’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura o di custodia è legittima quando il condannato è ritenuto socialmente pericoloso, indipendentemente dalla durata della pena inflitta, purché il reato preveda una pena detentiva. E il reato di danneggiamento aggravato soddisfa tale requisito. La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza 33804 del 2025, ha rigettato così un ricorso contro l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura...

