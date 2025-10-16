Sequestro estorsivo, bocciato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche
La Consulta, sentenza n. 151 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, Cp, con riguardo al divieto di prevalenza sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata
Con la sentenza numero 151, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 25, secondo...