Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi
Il 7 ottobre la Consulta si occupa di edilizia e urbanistica e impiego pubblico
EDILIZIA E URBANISTICA
Sentenza n. 143: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 9/7/2025)
Norme impugnate: art. 2, c. 2°, della legge della Regione Liguria 07/02/2008, n. 1, come sostituito dall’art. 2, c. 4°, della legge della Regione Liguria 18/03/2013, n. 4.
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica ...
Cause ai notai? Il “no” secco del Presidente delle Camere civili (Uncc)
di Alberto del Noce (*)