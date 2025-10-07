Responsabilità oggettiva pure per danni morali ai proprietari dei cani anche se affidati a terzi

Del cane aggressivo, ne risponde il proprietario anche se quando ha morso una persona era affidato altri.

Così affermando di fatto la sentenza n.12916/2025 del Tribunale di Roma, XIII sezione civile, segna un’importante svolta nella disciplina della responsabilità per danni causati dagli animali domestici.

Il giudice ha stabilito con chiarezza che la responsabilità del proprietario o custode dell’animale è di natura oggettiva e sorge indipendentemente da qualsiasi colpa o negligenza.

Ciò che rileva non è chi materialmente abbia il controllo dell’animale al momento dei fatti fonte di responsabilità, ma il legame giuridico che lega il proprietario all’animale stesso. E la sentenza esclude espressamente che ci si possa sottrarre a questa responsabilità invocando la condotta di terzi, persino se - come nella vicenda - questi siano minorenni.

Il fatto storico sub iudice

Siamo in una mattina di fine estate, in un parco cittadino dove i rumori della città sembrano attenuarsi per lasciare spazio a passi lenti e latrati lontani di cani. Una donna stava camminando tranquilla con il suo cagnolino al guinzaglio. Improvvisamente la quiete veniva spezzata da un’aggressione improvvisa e inaspettata. Un cane di grossa taglia, un pastore tedesco, sfuggiva al controllo della giovane ragazza che lo teneva al guinzaglio. Libero, senza museruola, ignorava completamente i richiami con cui la ragazza tentava di calmarlo. Il cane si avventava sulla donna, la mordeva all’anca, provocandole una ferita che lasciava tracce evidenti e un forte turbamento psicologico. La proprietaria dell’animale, madre della ragazza, sceglieva di non presentarsi in giudizio. Tuttavia, le testimonianze raccolte e i referti medici non lasciavano spazio a dubbi. Il Tribunale riconosceva la responsabilità della proprietaria quale custode effettiva dell’animale e la condannava al risarcimento del danno subito dalla vittima.

Il giudizio espresso

Ciò che rende questa pronuncia particolarmente innovativa è l’interpretazione rigorosa che il Tribunale di Roma dà al concetto di responsabilità: non rileva chi temporaneamente abbia il controllo (e l’abbia perso) sull’animale e cosa possa averne potuto provocare la reazione improvvisa: la responsabilità per i danni provocati a terzi resta in capo al proprietario.

Il valore di rottura di questa sentenza risiede quindi nella netta affermazione della responsabilità oggettiva del custode dell’animale, che non richiede la prova di una condotta colposa. La responsabilità scatta per il solo fatto di detenere o avere la custodia dell’animale, intesa come un rapporto materiale e giuridico che comporta il potere di sorveglianza sull’animale, anche se solo potenziale. Di conseguenza, anche se il cane è affidato temporaneamente a un terzo, persino se minore, tale circostanza non è idonea a escludere o limitare la responsabilità del proprietario. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto a interpretazioni che tendevano a modulare la responsabilità sulla base del comportamento soggettivo del custode, introducendo elementi di colpa o diligenza come possibili cause di esclusione. Invece, il Tribunale romano afferma con decisione che la responsabilità è incondizionata: il proprietario del cane risponde dei danni che esso provoca, senza possibilità di deroghe fondate sulla buona fede o sull’assenza di colpa.

Principi chiari rafforzano l’efficacia e la portata della pronuncia in un contesto sociale e giuridico che ha visto una diluizione del concetto di custodia.

Questo orientamento comporta che il danno non è più da intendersi come conseguenza di una scelta sbagliata o di una condotta negligente, ma come effetto naturale e giuridico della relazione di custodia stessa. Il proprietario dell’animale si assume quindi una responsabilità piena e diretta, che non può essere limitata o annullata da eventi esterni o comportamenti di terzi.

Il danno non patrimoniale

Altro elemento di rilievo riguarda la valutazione del danno non patrimoniale. Anche su questo fronte il Tribunale assume una posizione innovativa, rifiutando ogni quantificazione automatica e generica. Il giudice procede a una valutazione approfondita e personalizzata del danno morale, considerando non solo la lesione fisica, ma anche il turbamento emotivo e psicologico subito dalla vittima. Viene preso in esame l’impatto del danno sulla vita quotidiana, la durata delle conseguenze e l’intensità del disagio, con una prospettiva che privilegia l’individualità del caso concreto rispetto a formule tabellari o standardizzate. L’insieme di questi elementi dà vita a un’applicazione della normativa che coniuga rigore e concretezza, imponendo una responsabilità che non ammette attenuanti e promuovendo al contempo un risarcimento equo e commisurato al reale danno subito.

L’insegnamento

Si tratta di un messaggio chiaro per chiunque decida di prendere un cane: la responsabilità per i suoi comportamenti è piena e inderogabile. In definitiva la sentenza del Tribunale capitolino rappresenta un importante riferimento per cittadini e operatori del diritto, esprimendo un principio semplice, ma fondamentale: il proprietario o custode di un cane risponde per i danni da esso causati, sempre. Una interpretazione giurisprudenziale nuova, chiara, inequivocabile.