Civile

Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 22 e il 26 settembre 2025

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in tema di azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare e malpractice medica. Da parte loro i Tribunali trattano del divorzio, della previdenza degli amministratori di società, della competenza territoriale degli organismi di mediazione.

***

FALLIMENTO

Azione revocatoria ordinaria - Onere della prova  

(Cc, articolo 2901; Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 66)

Secondo la ...

