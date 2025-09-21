Dalle Casse più di 24 milioni per scuole e università dei figli
La mappa degli aiuti ai professionisti: rimborsi delle spese di iscrizione fino al 50% e borse <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di studio a sostegno della famiglia. È richiesta la regolarità contributiva e nella graduatoria rileva l’Isee</span>
Oltre 24 milioni di euro: questa è la somma, peraltro parziale, dei fondi che le Casse dei professionisti dedicano a sostenere le spese scolastiche dei figli degli iscritti, dall’asilo nido all’Università. Il conteggio è parziale, limitato agli stanziamenti dei bandi e non tiene conto delle risorse messe a disposizione da alcune Casse (Enpaf per i farmacisti, ad esempio o il pluricategoriale Epap) in modo strutturale attingendo dal serbatoio complessivo del welfare. È quanto emerge dai dati raccolti...