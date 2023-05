Danni al convivente: da provare vincolo stabile e sostegno economico di Antonio Serpetti di Querciara

I criteri per riconoscere i risarcimenti per la morte del partner «di fatto». Gli elementi presuntivi devono essere valutati in modo complessivo









Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il decesso del partner causato da un fatto illecito spetta a tutte le coppie, unite in matrimonio o con unione civile o da legami di fatto, e segue un criterio valutativo omogeneo, valido per tutte i conviventi, che consiste nella verifica della sussistenza, in vita, di uno stabile vincolo affettivo e materiale, e della pregressa, vicendevole, assistenza morale e materiale. Tali condizioni possono essere vagliate a partire da...