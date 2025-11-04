De Berti Jacchia con Sogemi nella riapertura del mercato comunale di Via Rombon

team

Lo studio legale De Berti Jacchia ha assistito SogeMi S.p.A., società che gestisce per conto del Comune di Milano il Mercato Agroalimentare e i Mercati di Quartiere, nell’ambito della riqualificazione del mercato comunale di Via Rombon, nel quartiere milanese di Lambrate.

L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio dei “Mercati di Quartiere”, avviato dal Comune di Milano e affidato a Sogemi, che prevede la riqualificazione di 15 edifici mercatali e un piano di investimenti di circa 25 milioni di euro.

La riqualificazione del mercato Rombon ha portato alla completa rinascita dello storico mercato, trasformandolo in un polo moderno, accessibile e pronto a diventare nuovamente un punto di riferimento per la comunità di Lambrate.

L’operazione rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione e la valorizzazione del sistema dei mercati rionali milanesi. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete sinergica di mercati posizionati nei diversi quartieri cittadini, rilanciando la loro funzione originaria di presidi di vendita di prossimità, integrati con il più ampio hub alimentare gestito da Sogemi, il principale polo agroalimentare di Milano e della Lombardia.

De Berti Jacchia ha seguito Sogemi per tutti i profili legali lungo l’intero percorso dell’operazione, con un team composto dal partner Pietro Meda, per i profili civilistici e Real Estate, e dalla partner Antonella Terranova, per i profili di diritto amministrativo, entrambi coadiuvati dall’associate Francesca Zironi nell’ambito Real Estate, garantendo un supporto completo e continuativo in tutte le fasi del progetto.