Deloitte Legal cresce nel Corporate con l’ingresso di Veronica Ferro, nuova Of Counsel
Deloitte Legal annuncia l’ingresso di Veronica Ferro (nella foto) nel ruolo di Of Counsel nel dipartimento di Corporate M&A della sede di Milano.
Veronica vanta una significativa esperienza in operazioni di M&A (anche cross-border), private equity, real estate nonchè complesse riorganizzazioni societarie e arricchirà ulteriormente le competenze dello Studio, rafforzando la nostra capacità di supportare clienti in operazioni complesse e strategiche.
“Siamo felici di dare il benvenuto a Veronica nel nostro Studio. Il suo ingresso nella sede di Milano - Giorgio Mariani, responsabile della sede di Milano, Partner e Head of Corporate M&A Deloitte Legal, ”dimostra la crescente capacità dello Studio di attrarre i talenti del mercato legale, interessati a giocare un ruolo primario nel processo di trasformazione della professione attualmente in atto. L’ingresso di Veronica segna un ulteriore importante rafforzamento dello Studio in ambito M&A”.