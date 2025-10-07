Enrico Eutero, Marco Pistis, Maximilian Mairov, Giorgia Giomi

IPG Law Firm - con un team coordinato dal Managing Partner Marco Pistis e dal Partner Maximilian Mairov e composto dai Senior Associates Enrico Autero e Giorgia Giomi, ha recentemente assistito SFC Solutions Italy S.r.l., società controllata dal gruppo tedesco di private equity Mutares SE & Co. KGaA, nell’ambito di una rilevante operazione di sale and leaseback avente ad oggetto il principale stabilimento industriale italiano della società.

L’operazione ha altresì interessato alcuni siti industriali appartenenti ad altre società del portafoglio Mutares situate in Francia e nella Repubblica Ceca, confermando così la consolidata esperienza di IPG Law Firm in operazioni societarie complesse e dal carattere internazionale.

Durante l’operazione, i professionisti di IPG Law Firm hanno fornito ai propri clienti un’assistenza legale multidisciplinare e completa, coordinandosi, ove necessario, con i consulenti locali e garantendo un’esecuzione puntuale ed efficace.

La presente operazione evidenzia ancora una volta il ruolo di IPG Law Firm quale partner legale strategico nelle operazioni internazionali di alto profilo, a supporto di gruppi industriali e investitori istituzionali attivi in diverse giurisdizioni.