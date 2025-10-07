Studio Torta, nuove sedi a Napoli e Bari per sostenere imprese e startup nella tutela della proprietà intellettuale

D’Angelo Cicchett Carbonara

Studio Torta, tra i principali studi italiani specializzati in consulenza e tutela della proprietà intellettuale e industriale, ha recentemente aperto due nuove sedi a Napoli e a Bari, che si aggiungono a quelle di Torino, Milano, Roma, Bologna, Treviso e Rimini.

Un passo strategico che consolida ulteriormente la rete di professionisti sul territorio nazionale a servizio delle imprese, in un’area – quella del Sud Italia – sempre più dinamica in termini di crescita economica, startup, centri di ricerca e aziende consolidate con necessità di valorizzare e proteggere i propri asset immateriali e i propri investimenti in innovazione e comunicazione.

Studio Torta, che vanta oltre 145 anni di storia e un team di duecento risorse con specializzazioni in tutti i settori della tecnica, delle scienze applicate e del diritto della proprietà intellettuale, è oggi il primo studio italiano in Europa per numero di domande di brevetto europeo e riveste da sempre un ruolo attivo nel settore della proprietà intellettuale, non solo nella sua tutela ma anche nella diffusione di una cultura capace di rafforzare la competitività delle imprese, in un contesto globale in rapida evoluzione.

“Con le nuove sedi intendiamo avvicinarci ulteriormente alle imprese di Campania e Puglia e dei territori limitrofi, che negli ultimi anni hanno mostrato una straordinaria vitalità imprenditoriale. Essere al fianco delle aziende significa non solo aiutarle a proteggere i propri asset immateriali, ma anche supportarle nel cogliere le opportunità offerte da misure nazionali e internazionali – come bandi e incentivi – per finanziare gli investimenti a tutela della proprietà intellettuale e che vanno nella direzione dell’innovazione e della sempre maggiore competitività”, ha dichiarato il presidente di Studio Torta Fabio D’Angelo.

“Napoli e l’intera regione della Campania stanno vivendo un periodo particolarmente proficuo in termini di crescita e di capacità innovativa. La vicinanza, territoriale e culturale, alle imprese è fondamentale per aiutarle a strutturare e difendere i propri asset immateriali quali i brevetti, i marchi e il design, rendendoli strumenti concreti di competitività e di sviluppo sui mercati globali”, ha dichiarato Angelo Cicchetti, responsabile della sede di Napoli di Studio Torta.

“La Puglia è un polo sempre più rilevante per startup, centri di ricerca e per aziende mature e consolidate. La nuova sede di Bari rappresenta un presidio strategico per rispondere in modo diretto alle esigenze di chi fa innovazione e ha bisogno di una tutela forte e consapevole della proprietà intellettuale”, ha concluso Pierluigi Carbonara, responsabile della sede di Bari di Studio Torta.