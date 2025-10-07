UniCredit sceglie FNZ per la nuova piattaforma post-trading: gli studi coinvolti

Lucio Bonavitacola, Emanuele Grippo

UniCredit ha siglato una partnership con FNZ per lo sviluppo di una piattaforma cloud-based di post-trading, nell’ambito di un più ampio progetto di internalizzazione e armonizzazione dei servizi di custodia tra Italia e Germania. La piattaforma tecnologica end-to-end di FNZ, altamente scalabile, consentirà a UniCredit di migliorare l’efficienza operativa e accelerare l’innovazione, offrendo ai clienti una soluzione integrata e fluida.

Clifford Chance ha assistito UniCredit con un team composto dal partner Lucio Bonavitacola e dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito FNZ con un team guidato dal partner Emanuele Grippo, dalla managing associate Anna Maria Pavone e dall’associate Fabio Alessandri.