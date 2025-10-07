PwC TLS con YKK nell’acquisizione del 100% di Bluclad

Simone Marchiò, Marzio Scaglioni, Paolo Bettinardi

PwC TLS ha assistito YKK, gruppo giapponese leader a livello mondiale nella produzione e innovazione di sistemi e accessori da chiusura per molteplici settori, nell’acquisizione del 100% di Bluclad, azienda toscana specializzata nei trattamenti galvanici applicati ad accessori e rifiniture per moda e lusso.

Attraverso questa acquisizione, il Gruppo YKK integrerà le proprie attività con quelle di Bluclad, al fine di offrire prodotti di fissaggio caratterizzati da placcature di alta qualità, con particolare attenzione al segmento del lusso, rafforzando ulteriormente la propria value proposition a livello globale e promuovere ulteriormente la riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti.

PwC TLS ha assistito YKK con un team multidisciplinare guidato dal partner Simone Marchiò (in foto) con Paolo Bettinardi (senior manager, in foto) ed Elisabetta Faldini (senior associate) per gli aspetti fiscali dell’operazione, incluse le attività di tax structuring e tax due diligence, mentre la payroll due diligence è stata seguita dal partner Marzio Scaglioni (in foto) con Leila Rguibi (senior manager) e Antonio Giardina (senior associate). PwC ha inoltre supportato YKK per gli aspetti di financial ed HSE due diligence.