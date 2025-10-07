GIM LEGAL annuncia le nomine di Manuela Rasori come partner e Edoardo Freschi Diana come DPO

GIM Legal è lieta di annunciare due importanti promozioni che testimoniano la crescita organica dello Studio e l’attenzione alla valorizzazione delle professionalità interne: l’avv. Manuela Rasori è stata nominata Partner mentre dr. Edoardo Freschi Diana è stato nominato DPO - Data Protection Officer.

Manuela Rasori è entrata in GIM Legal nel 2019 come trainee, distinguendosi sin da subito per la sua dedizione, il rigore tecnico e la capacità di affrontare con visione strategica le sfide professionali. Dopo un brillante percorso, oggi entra a far parte della compagine dei Partner, contribuendo con ancora maggiore responsabilità allo sviluppo delle principali practices dello Studio, con particolare focus sull’area bancaria, finanziaria e, in generale, regolamentare.

Edoardo Freschi Diana ha iniziato il suo percorso in GIM Legal nel 2020, anch’egli come trainee. Negli anni ha consolidato un’elevata competenza in materia di data protection, compliance regolamentare e gestione del rischio legale e la sua nomina a DPO è la conseguenza e riconosce l’importanza crescente del presidio normativo in tema di protezione dei dati personali e rafforza l’impegno dello Studio in ambito privacy.