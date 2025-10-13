Deloitte Legal, Luca Marcello nuovo responsabile della practice Litigation
Passaggio di testimone alla guida della practice di Litigation & Dispute Resolution di Deloitte Legal: l’Of Counsel Luca Marcello subentra infatti al partner Paolo Terrile, che l’ha guidata negli ultimi quattro anni e ora è a capo dell’area Torino Genova di Deloitte Legal. La practice Litigation & Dispute Resolution annovera professionisti attivi in tutte le 9 sedi di Deloitte Legal in Italia.
La nomina di Luca Marcello intende portare a compimento il progetto d’integrazione in Deloitte Legal...