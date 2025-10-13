NTI Group acquisisce Orienta+Trium: gli advisor coinvolti

Francesco Barbieri, Alberto Alverà

NTI Group, gruppo internazionale fornitore leader di software e servizi per i settori Architettura, Ingegneria, Costruzioni, Manifattura e Media & Entertainment, nonché Autodesk Platinum Partner, ha acquisito Orienta+Trium, società italiana con sede a Limena (PD) attiva nella consulenza tecnologica e nella fornitura di soluzioni avanzate per la progettazione e la gestione digitale nel settore AEC e specializzata nella fornitura di soluzioni software e servizi di consulenza qualificata nei settori CAD/PDM/PLM/BIM.

NTI Group è stata assistita da Bird & Bird per gli aspetti legali con un team composto da Mette Mernø Hans Jakobsen, Morten Rosenmejere Kristoffer Saugman, per i profili di diritto danese, e dall’avvocato Francesco Barbieri, per gli aspetti di diritto italiano e corporate M&A e da Bernoni Grant Thornton per le attività di financial due diligence con un team composto da Alberto Alverà, Andrea Celentano e Francesco Tutucci e per la tax due diligence da Gianni Bitetti, Paola Venturi e Ludovica Mazzilli.

I Venditori sono stati assistiti per gli aspetti finanziari da Mid Equity Partners, con Giovanni Gasperi in qualità di advisor, e per gli aspetti legali dallo studio GSlex con un team composto dagli avvocati Giuliano Sollima, Angelo Raimondi e Marta Calchera.