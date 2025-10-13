Solving si rafforza con l’ingresso di Gianpaolo Locurto come Of Counsel Intellectual Property e Wealth, Estate & Succession Planning

Gianpaolo Locurto

Milano, 7 ottobre 2025 – A poche settimane dalla sua costituzione, Solving annuncia l’ingresso di Gianpaolo Locurto in qualità di Of Counsel e l’avvio della nuova practice di Intellectual Property, rafforzando ulteriormente la propria offerta multidisciplinare.

Proveniente da Legance, l’avvocato Locurto vanta una consolidata esperienza nel diritto della proprietà intellettuale, avendo assistito primarie società italiane e internazionali sia in contenziosi complessi sia in operazioni straordinarie. La sua attività comprende la tutela di marchi, design, brevetti e diritto d’autore, oltre alla consulenza in materia di concorrenza sleale, know-how e protezione dei segreti commerciali, con un approccio che coniuga la dimensione giudiziale e quella contrattuale.

Parallelamente alla guida della practice di Intellectual Property, Locurto contribuirà allo sviluppo dell’area Wealth, Estate & Succession Planning, con particolare attenzione alle tematiche di family office, affiancando famiglie imprenditoriali e private clients nella gestione, protezione e trasmissione dei patrimoni.

Francesco Conti, Managing Partner di Solving, ha dichiarato: “L’ingresso di Gianpaolo rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita e consolidamento dello Studio. La sua esperienza e competenza nel campo della proprietà intellettuale e delle successioni ci consentono di arricchire la nostra offerta in settori strategici e di rispondere in modo ancora più puntuale e innovativo alle esigenze dei clienti. L’avvio della practice IP testimonia la volontà di Solving di proseguire in un processo di espansione qualitativa, rafforzando le aree di eccellenza e confermando l’impegno dello Studio verso una consulenza legale e tributaria sempre più integrata e multidisciplinare.”