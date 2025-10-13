GOP e White & Case con MPS nell’acquisizione del’86,3% di Mediobanca
Si è conclusa con successo l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da MPS – assistita dagli studi legali Gianni & Origoni e White & Case - sulle azioni ordinarie di Mediobanca.
Per effetto dell’operazione, la banca senese ha acquistato una partecipazione complessiva in Mediobanca pari a circa l’86,3%, corrispondente a oltre 16,5 miliardi di controvalore complessivo tra cassa e carta.
Con questa operazione si dà vita a una nuova forza competitiva tra i...