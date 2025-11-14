Deloitte nell’aumento di capitale di Union Brescia S.r.l.

Nanni, Bello, Mariani, Paolombella

Union Brescia S.r.l. società calcistica che milita attualmente nel campionato di calcio di serie C, ha deliberato un aumento di capitale sociale che si è concluso nel mese di ottobre 2025 con l’integrale sottoscrizione da parte di un pool di investitori industriali di Brescia con l’obiettivo di supportare la crescita della società.

Deloitte con un team multidisciplinare Tax&Legal ha assistito Union Brescia S.r.l. in tutti gli aspetti fiscali e legali relativi all’aumento di capitale nonché nella negoziazione degli accordi di investimento e patti parasociali sottoscritti tra i soci e gli investitori della società.

Union Brescia S.r.l. è stata assistita per i profili fiscali da STS Deloitte con un team coordinato dai partner Andrea Menni (in foto) coadiuvato dal Partner Giuseppe Devoti e dai manager Mattia Vanzetta e Michele Strada. Per i profili legali è stata assistita da Deloitte Legal con un team multidisciplinare coordinato dal partner e Global Head of M&A Giorgio Mariani (in foto), insieme al manager Francesco Savi per i profili corporate M&A; per i profili di diritto amministrativo con un team coordinato dai partner Francesco Paolo Bello (in foto), managing partner Deloitte Legal, coadiuvato dal Partner Giacomo Gargano, dall’ Of Counsel Luca Amicarelli, e dall’associate Elena Mitzman. Infine, Union Brescia è stata assistita per i profili di diritto sportivo italiano da Pierfilippo Capello - head of sports di Deloitte Legal, nonché per i profili di proprietà intellettuale dal Partner Ida Palombella (in foto) e dal managing associate Diego Gerbino.