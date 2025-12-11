Dibiasibus S.r.l. acquisisce la bavarese Larcher Touristik GmbH e fa il suo ingresso nel mercato tedesco

Mazzoni e Cavallar

La società altoatesina Dibiasibus S.r.l., realtà consolidata nel Nord Italia nel settore del trasporto persone – sia turistico sia nei servizi in appalto per il trasporto pubblico locale – con un giro d’affari ha perfezionato l’acquisizione della società tedesca Larcher Touristik GmbH.

Grazie a questa acquisizione Dibiasibus, con un giro d’affari del gruppo di circa 25 milioni di euro e sedi operative anche ad Almenno San Salvatore (BG) e Lainate (MI), oltre che sul territorio altoatesino, potrà ampliare il proprio raggio d’azione oltre confine, beneficiando di significative sinergie operative e gestionali. L’integrazione tra le due realtà consentirà di ottimizzare la logistica e i processi operativi; condividere e armonizzare i sistemi gestionali e tecnologici; ampliare e diversificare la gamma di servizi offerti; migliorare ulteriormente gli standard di qualità e sostenibilità dei trasporti.

Con sede nella regione di Monaco di Baviera, Larcher Touristik GmbH, con un giro d’affari di 10 milioni di euro è un operatore locale di primaria importanza, attivo prevalentemente negli appalti pubblici per il trasporto di persone. Nel tempo la società si è distinta per qualità operativa, affidabilità del servizio e radicamento sul territorio, diventando un punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche e per l’utenza servita.

L’operazione è stata seguita, per Dibiasibus, da SLT –Strategy Legal Tax con il partner Marco Aurelio Mazzoni dottore commercialista per la due diligence finanziaria e fiscale, e dallo Studio Migliucci, con l’avvocato Gerardo Cavallar per gli aspetti legali.

Larcher Touristik GmbH, è stata assistita dai professionisti bavaresi Thomas Ecker per gli aspetti finance e tax e Oliver Muehlberger per la parte legale.

Questa acquisizione segna un traguardo importante per Dibiasibus, che conferma la propria visione di crescita sostenibile e di espansione internazionale, rafforzando il posizionamento come operatore di riferimento nel panorama europeo del trasporto persone con un legame sempre più stretto tra Alto Adige, Lombardia e Baviera.