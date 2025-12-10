Francesco Satta e Francesco Lucernari entrano in Tonucci & Partners

Lucernari, Satta

Tonucci & Partners si consolida ulteriormente con l’ingresso degli avvocati Francesco Satta, con il ruolo di partner, e Francesco Lucernari, con il ruolo di of counsel, professionisti con una pluriennale esperienza nei settori Corporate/M&A, Banking & Finance ed Energy, che rafforzano il posizionamento dello Studio nelle aree strategiche del diritto societario e finanziario.

Francesco Satta, con oltre venticinque anni di attività, vanta una significativa esperienza in operazioni complesse di M&A, corporate, energy e banking & finance. Ha assistito primari gruppi industriali, investitori istituzionali e società quotate in operazioni di acquisizione, joint venture, riorganizzazione societaria e finanziamenti strutturati. Prima del suo ingresso in Tonucci & Partners, ha ricoperto il ruolo di partner in Grimaldi Alliance, dopo precedenti esperienze in Pavia e Ansaldo, DLA Piper e Grimaldi e Associati.

Francesco Lucernari, avvocato con una solida esperienza nelle operazioni su cartolarizzazioni, derivati, emissioni obbligazionarie e operazioni di lending, proviene da PedersoliGattai Studio Legale, dove era Counsel. In precedenza, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in BonelliErede e ha iniziato la propria carriera in Chiomenti, lavorando per primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali e maturando un profilo tecnico di alto livello in operazioni complesse sui mercati finanziari.

“L’ingresso degli avvocati Francesco Satta e Francesco Lucernari – chiarisce il Comitato di Gestione di Tonucci & Partners - rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro Studio. La loro esperienza, maturata in contesti di eccellenza, rafforza ulteriormente la capacità del nostro studio di assistere clienti italiani e internazionali in operazioni societarie e finanziarie ad alta complessità. Siamo certi che il loro contributo sarà determinante nello sviluppo delle nostre principali practice”.